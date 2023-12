Bancomat, addio prelievo gratuito: dal 2024 si pagherà ovunque

Dal 2024 si dirà addio al prelievo gratuito, i cittadini che devono prelevare pagheranno ovunque per ritirare i soldi. Nuovissima la tassa che si sarà costretti a pagare

“Di recente si è diffuso la dicitura “desertificazione bancaria”, la riduzione della richiesta dei servizi presso gli sportelli bancari, ha portato alla disattivazione dei bancomat e alla chiusura di alcuni uffici bancari. Un processo che da una parte era previsto, dall’altra invece crea non poco disagio ai cittadini, soprattutto ai più anziani che non si trova a proprio agio nell’utilizzo delle moderne tecnologie. Nonostante ciò il processo è avviato e saranno ancora molti i cambiamenti a cui si andrà incontro”, scrive sicilianews24.it.

Che in tema di banche spiega “Non solo hanno aumentato i costi di gestione dei conti correnti bancari, ma hanno anche ridotto il guadagno dei depositi. La chiusura delle banche serve anche a ridurre i costi delle banche e migliorare il bilancio degli enti bancari”

I prelievi si pagheranno cari

Insomma, con la chiusura delle filiali e anche degli sportelli ATM prelevare denaro sarà sempre più difficile per tutti i cittadini italiani. Non saranno pochi i centri a dover rinunciare ai loro sportelli, con il disagio della popolazione che dovrà spostarsi per avere il proprio denaro.

Ma “la buona notizia – scrive sicilianews24.it – è che verrà introdotta la possibilità di ritirare denaro all’interno di alcuni negozi come i tabaccai. Ci sarà un limite di prelievo e occorrerà pagare una commissione per poter avere i contanti“. (affaritaliani.it)