In tutte le chiese d’Italia oggi si prega per i migranti

Oggi in tutte le chiede d’Italia si prega per i migranti morti nella traversata tra le due sponde del Mediterraneo, che il Papa ha più volte definito un enorme cimitero a cielo aperto per via delle centinaia di disperati che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere in Europa un futuro migliore. La Presidenza della Conferenza episcopale italiana ha invitato a leggere in tutte le parrocchie la seguente preghiera dei fedeli, domenica 11 luglio, in occasione della festa di san Benedetto, patrono d’Europa:

“Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, affinchè siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei governanti perchè, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture”. rainews.it

