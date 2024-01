Il colosso bancario Citigroup annuncia 20mila licenziamenti

Il colosso bancario Citigroup ha annunciato che taglierà 20.000 posti di lavoro entro il 2026 come parte del suo sforzo di ristrutturazione e semplificazione, annunciato dal Ceo, Jane Fraser. Dei 20.000 tagli totali di posti di lavoro, 7.000 sono stati effettuati nel quarto trimestre, ma non si sono riflessi in modo importante sul numero totale dei dipendenti della banca al 31 dicembre. Il personale diretto è sceso di 1.000 unità a 239.000 alla fine del 2023. I licenziamenti porteranno a una riduzione dell’8% del personale. (askanews)

Leggi anche

► Usa, Citigroup licenzia i No Vax: “Così vuole il governo”

Nel 2022, la banca allora aveva precisato che si sarebbe comportata in ossequio alle indicazioni dell’amministrazione Biden, che chiede a tutti i dipendenti delle aziende che lavorano con il governo di essere totalmente vaccinati. E il governo per Citi rimane un cliente “grande e importante”, ha detto su Linkedin Sara Wechter, capo delle risorse umane.