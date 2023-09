Banche, Santander chiude tutte le filiali in Italia

Santander Consumer Bank, un ramo del gruppo bancario nato in Spagna e presente in tutta Europa, chiuderà tutte le filiali in Italia. Sono 21 sul territorio nazionale. 778 i dipendenti in Italia di Scb, la cui attività è incentrata sul credito al consumo.

L’azienda guidata da Ettore Gotti Tedeschi e Alberto Merchiori “ha consegnato alle organizzazioni sindacali una comunicazione inerente un piano di ristrutturazione relativo a Scb ai sensi dell’ articolo 22 del Ccnl”, annunciano i sindacati Cgil e Fabi. rainews.it