Malore improvviso, 47enne si accascia e muore

Chieti – Una comunità profondamente provata dal dolore quella di Altino che ieri, 29 dicembre, ha visto spegnersi un’altra giovane vita. Gianluca D’Alonzo, 47 anni, si è accasciato mentre faceva visita al cimitero ed è deceduto, probabilmente per infarto. Gli amici si sono dati da fare per prestargli soccorso: qualcuno è andato a prelevare il defibrillatore installato nel palazzo municipale, per provare a tenerlo in vita in attesa dell’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118, poi, gli hanno praticato le manovre rianimatorie a lungo, ma senza risultato.

Gianluca viveva con i genitori Gisella e Nicola, lavorava per una ditta locale ed aveva la passione per il canto. Lascia anche il fratello Antonio.

In seguito al grave lutto che ha colpito la comunità, l’amministrazione comunale ha annullato il pranzo sociale previsto per oggi. Ieri sera il consiglio comunale ha ricordato Gianluca con un minuto di raccoglimento. […]

