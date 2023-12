UE: ‘pronti a dare altri aiuti militari a Kiev’

“L’Ue resta impegnata nel 2024 a fornire ulteriori attrezzature militari per sostenere l’Ucraina nella resistenza all’invasione russa”. Lo scrive su X l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, dopo un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. “La lotta dell’Ucraina per la libertà contro la tirannia è una lotta condivisa”, sottolinea Borrell, definendo “barbari” i nuovi attacchi compiuti oggi dalla Russia.

Gran Bretagna: “Invieremo subito 200 nostri missili a Kiev”

La Gran Bretagna invierà circa 200 missili di difesa aerea in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa britannico Grant Shapps dopo la nuova massiccia ondata di attacchi russi sul Paese. “Londra si sta muovendo rapidamente per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina, sulla scia dei sanguinosi attacchi aerei di Putin. Centinaia di missili di difesa aerea di fabbricazione britannica saranno inviati per garantire che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi dal barbaro bombardamento di Putin,” ha scritto Shapps su X. tgcom24.mediaset.it