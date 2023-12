Polonia, nuovo governo europeista mette in liquidazione tutti i media pubblici

In Polonia il nuovo ministro della Cultura Bartlomiej Sienkiewicz ha annunciato la liquidazione di tutti i media pubblici in vista di una ristrutturazione. L’operazione sulle fonti d’informazione, viste come portavoce del precedente governo populista-nazionalista, “garantirà – ha detto il ministro – il funzionamento e la ristrutturazione” delle stazioni tv e radiofoniche pubbliche e dell’agenzia di stampa nazionale Pap, si legge in una dichiarazione diffusa su X. tgcom24.mediaset.it

► Ogni dittatorucolo che raggiunga un po’ di potere come prima cosa comincia a chiudere, con varie scuse, televisioni o giornali