Malore in casa la vigilia di Natale, muore a 32 anni

PORDENONE – Tragedia la vigilia di Natale a Pordenone. Francesco Delli Carri, 32 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore. Il ragazzo si trovava nella sua abitazione in via Monfalcone, quando ha accusato un malore improvviso. Immediata è partita la chiamata d’aiuto ai soccorritori. A dare l’allarme sono stati i familiari. L’appartamento, al primo piano di un condominio, non è molto distante dell’ospedale. La vicinanza del pronto soccorso con il luogo da raggiungere ha fatto sì che l’intervento fosse tempestivo con l’arrivo quasi immediato di un’ambulanza dal Santa Maria degli Angeli.

Quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto, Francesco è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Si sono vissuti attimi di grande tensione nella speranza che il cuore del giovane potesse ricominciare a battere.

Preso subito in carico dai medici e dal personale sanitario di emergenza, sono state subito avviate le manovre rianimatorie per tentare di stabilizzarlo. Il 32enne è stato poi trasportato in ospedale dove le pratiche sono proseguite. I medici del pronto soccorso hanno tentato in tutti modi di strappare alla morte Delli Carri, ma nonostante tutti gli sforzi per tenere accesa quella vita, ogni attività si è rivelata purtroppo vana per il giovane, morto a soli 32 anni la sera della vigilia di Natale.

Le sue condizioni erano già sembrate critiche al momento dell’arrivo dei sanitari a casa e anche in pronto soccorso all’ospedale, dove non si sono mai fermati i tentativi di rianimazione. I medici hanno fatto tutto il possibile, arrendendosi solo quando ormai non c’era più niente da fare dichiarando il decesso.

