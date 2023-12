PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 24 dicembre 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna domenica 24 dicembre 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Nella prima parte della puntata, si torna a parlare di VIOLENZA ISTITUZIONALE da parte di quello che non è più, se mai lo è stato, uno Stato di Diritto, il quale continua a sottrarre, a prelevare o, per meglio dire, a catturare bambini con metodi brutali, non esercitati neppure nei confronti dei peggiori terroristi e mafiosi.

OSPITI:

– l’avvocato Girolamo Coffari del Foro di Firenze – difensore della madre di un bimbo rapito dallo Stato e vittima di una inaudita violenza, che si è aggiunta alla già delicata situazione

– e la dottoressa Bruna Rucci – psicologa

che spiegheranno rispettivamente le cause che hanno portato a questa vicenda traumatica e quanto potrebbe incidere sulla fragile psiche del piccolo.

Nella seconda parte della trasmissione, Manocchia intervisterà il dottor Giuseppe Delicati, il quale racconterà la sua incredibile vicenda che, per salvare vite umane, lo ha addirittura portato ingiustamente agli arresti.

Partecipa l’avvocato Maurizio Giordano.

Puntata da non perdere, come tutte le altre.