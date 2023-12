Napoli, unione civile tra Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone

Napoli, 22 dicembre 2023 – Ecco il momento dell’unione civile tra Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone. A officiare la cerimonia il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Ecco le immagini dell’unione al Maschio Angioino. (video in fondo all’articolo)

“Questo Papa ha iniziato una rivoluzione con la famosa frase “Chi sono io per giudicare un gay?” E lì si è capito che finalmente anche la Chiesa cattolica aveva smesso di discriminare. Non è possibile che il messaggio cristiano fosse un messaggio, in quel caso discriminante. Adesso, soprattutto per chi crede tra le persone omosessuali, è finito un incubo “, le parole di Alessandro Cecchi Paone arrivando al Maschio Angioino per l’unione civile con il compagno Simone.

Fonte: Agenzia Vista