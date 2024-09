Esponente FdI celebra le nozze tra un ex missino e una trans: è polemica

AREZZO – Sonia Ghezzi, esponente di Fratelli d’Italia e consigliere comunale e provinciale, è finita al centro di un caso politico. Alle porte della Val D’Orcia, in provincia di Arezzo, la donna ha celebrato le nozze tra Manuela Berretti, una donna transessuale, e Marco Guidi, originario di Forlì, che pare avesse simpatie missine. Una scelta considerata in contrasto con le posizioni del suo partito, mai troppo vicino al mondo Lgbt. “Credo che il polverone creatosi sia il semplice esito di strumentalizzazioni politiche spesso provenienti da sinistra”, ha affermato parlando con il Corriere della Sera

“Non siamo contro i transessuali ma contro l’educazione transgender nelle scuole”

“Ho sposato io Marco e Manuela. Non è uno strappo alla linea di governo o alla linea del partito. Anzi è parte di un percorso che questo partito sta compiendo – ha spiegato la Ghezzi al Corriere della Sera -. Fratelli D’Italia è un partito attento alle varie sensibilità delle persone e agirà nel rispetto degli sviluppi della società civile italiana. Non ci battiamo affinché persone come Manuela non siano definite donne. Noi siamo contro l’utero in affitto e contro l’educazione transgender nelle scuole, questo si. Ma è un’altra questione”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it