Schlein: “sciogliere le organizzazioni neofasciste”

“C’è stata la condanna di chi ha assalito nel 2021 la sede della Cgil. Le condanne dei responsabili individuati dimostrano ciò che noi avevamo detto già allora, esprimendo solidarietà al sindacato, e cioè che era un attacco di matrice neofascista. Questa sentenza lo dimostra e lo conferma. Quindi è anche un’occasione per tornare a chiarire quella matrice su cui allora Giorgia Meloni, mi pare, non si era espressa. Ed è anche un’occasione per ribadire quanto dice da molto tempo l’Anpi, e cioè che le organizzazioni neofasciste, secondo la Costituzione, andrebbero sciolte ” lo ha detto la segretaria del Pd Ellyn Schlein. Fonte: Agenzia Vista