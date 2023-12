Filadelfia, stupro di minori: arrestata attivista LGBT

FILADELFIA (CBS) – Un’attivista LGBTQ di Filadelfia è stata arrestata e accusata di presunto stupro di due minori, come mostrano i documenti del tribunale. Kendall Stephens, 37 anni, è stata arrestata lunedì e ha avuto una citazione in giudizio preliminare presso il tribunale municipale di Filadelfia.

I documenti del tribunale mostrano che Stephens è stato accusata di stupro, rapporti sessuali devianti involontari, contatti illegali con minori, corruzione di minori, contatti illegali con minori, aggressione indecente contro persone di età inferiore a 13 anni, oscenità verso minori e pericolo per il benessere dei bambini.

I dettagli delle accuse contro Stephens non sono ancora stati rilasciati.

Nell’agosto 2020, Stephens, una donna trans nera, è stata vittima di un crimine d’odio nella sua casa di South Philadelphia. Tymesha Wearing è stato condannato a febbraio per aggressione aggravata e cospirazione per il suo ruolo nell’invasione domestica e nell’aggressione di gruppo di Stephens. Wearing è stato anche condannato per crimini d’odio, che in città sono considerati reati sommari.

Wearing è stata condannata da 11 mesi e mezzo a 23 mesi di arresti domiciliari e non avrà diritto alla libertà condizionale fino a 18 mesi di reclusione domiciliare, 120 ore di servizio comunitario, una lettera di scuse a Stephens e un programma di gestione della rabbia monitorato dal tribunale. sono tutti completati.

Stephens è diventata un’attivista LGBTQ+ dopo l’aggressione, spingendo i legislatori verso una maggiore protezione della comunità. Un giudice ha fissato la cauzione di Stephens a $ 250.000. La prossima udienza in tribunale di Stephens è prevista per venerdì 29 dicembre.

www.cbsnews.com