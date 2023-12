Luciana Littizzetto “vaccinata” e positiva al Covid

Colpo di scena a “Che tempo che fa”. Ieri, domenica 17 dicembre, il pubblico è rimasto sorpreso dalla mancata entrata in studio della torinese dopo il consueto annuncio di Filippa Lagerbäck. Il pubblico stava già applaudendo e aspettava che facesse il suo ingresso, accompagnata dalle note di “Italodisco” dei The Kolors.

Non vededola, Fabio Fazio è intervenuto e ha domandato: “Luciana, perchè non esci?” “Non esco perchè sono a casa blindata”, ha detto Littizzetto. “Un regalo di Natale meraviglioso, come mai sei a casa?”, ha domandato ironico Fabio Fazio. “Perchè ho il covid”, ha replicato Littizzetto.

Nell’ultima puntata del 2023, anche da remoto, non è mancata la letterina natalizia. Littizzetto ha fatto una richiesta in particolare: “Babbo Natale a noi italiani tutti porta un regalo utile, un po’ di memoria, per ricordarci cosa siamo stati e cosa non vogliamo più essere. Per questo Buon Natale e Viva l’Italia antifascista”. www.torinotoday.it