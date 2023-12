PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 17 dicembre 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma condotto da Armando Manocchia, che fa la differenze tra informazione e propaganda, ritorna domenica 17 dicembre 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

VITTIME DELL’AMIANTO

In questa puntata si affronterà il problema dell’amianto, un materiale fibroso dannoso per la salute, che ogni anno in Italia uccide 7.000 persone.

Armando Manocchia ha invitato:

Ezio Bonanni – avvocato cassazionista presidente di ONA Osservatorio Nazionale Amianto;

Mara Sabbioni – biologa dell’ISS Istituto Superiore di Sanità nonché figlia di una vittima di amianto;

Davide Fabretti – anch’esso figlio di una vittima dell’amianto;

Anna Pasotti – consulente per lo sviluppo sostenibile I ESG Specialist Comitato tecnico scientifico nazionale ONA e nel coordinamento di ONA Lombardia.

“Da molti, troppi anni – spiega Armando Manocchia – sappiamo che le malattie principali provocate dall’asbesto sono carcinomi polmonari e mesotelioma e tumori del tratto gastro-intestinale dovuti all’inalazione, ma anche all’ingestione di fibre e polveri di amianto. E, sempre da troppi anni, ci dicono che sarebbe responsabilità delle Amministrazioni comunali tutelare la salute degli abitanti”. E se devono tutelare la salute, avrebbero anche il dovere di fare le necessarie verifiche sulla pericolosità dell’amianto presente nel proprio territorio.