Morto il giornalista Franco Di Mare, era malato di mesotelioma

Il giornalista Franco Di Mare è morto all’età di 68 anni. Lo ha annunciato la famiglia con una nota

“Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari si è spento a Roma il giornalista Franco Di Mare”. Il giornalista, a lungo inviato in teatri di guerra nella ex Jugoslavia, aveva annunciato di avere “un mesotelioma, un tumore molto cattivo”.

Ex inviato di guerra, conduttore e poi direttore di RaiTre, Franco Di Mare ha vissuto gran parte della sua carriera giornalistica in Rai dopo gli inizi a “L’Unità” e “Radiocor”. E proprio al suo lavoro di inviato sul campo, quello della guerra in Kosovo a fine anni 90, Di Mare associava le cause della sua malattia, con l’esposizione a materiali cancerogeni come l’amianto. Una storia che aveva scritto nel libro “Le parole per dirlo”, uscito quest’anno.

Il 29 aprile 2024 Franco Di Mare, conduttore tv e storico giornalista a lungo inviato Rai in teatri di guerra nella ex Jugoslavia, ha annunciato di avere “un mesotelioma, un tumore molto cattivo”.

Vittima dell’amianto?

“Si prende perché si respirano particelle di amianto senza saperlo e una volta liberata nell’aria la fibra, ha un tempo di conservazione di sé lunghissimo e quando si manifesta è troppo tardi”. Il report ha accusato chi è sparito. “Tutta la Rai, tutti i gruppi dirigenti. Capisco che ci siano ragioni sindacali e legali, io chiedevo lo stato di servizio, l’elenco dei posti dove sono stato per sapere cosa si potrebbe fare. Non riesco a capire l’assenza sul piano umano, persone a cui davo del tu che si sono legate al telefono. Trovo un solo aggettivo: è ripugnante”.

Franco Di Mare, con un respiratore automatico, ha fatto l’annuncio shock in collegamento a “Che tempo che fa” dove ha presentato il suo libro “Le parole per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi”, proprio nel giorno dei lavoratori vittime dell’amianto. “Dire che con questo finiscono le speranza non è vero, perché la scienza va sempre avanti”. E ha aggiunto: “”Sono qui a festeggiare una soluzione che potrebbe essere scoperta, speriamo che ci sia una soluzione e che non sia così lontana”. tgcom24.mediaset.it

VITTIME DELL’AMIANTO

