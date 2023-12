Malore improvviso, don Roberto Pozzi muore a 32 anni

Dolore e incredulità a Paullo, vicino a Milano, per la morte all’improvvisa a 32 anni di don Roberto Pozzi, 32 anni, vicario parrocchiale. È successo sabato 16 dicembre, verso le due di pomeriggio. Il sacerdote aveva pranzato con gli anziani dell’Auser, e si è sentito male mentre tornava a casa in automobile. Don Roberto ha fatto solo in tempo a fermare la sua utilitaria in piazza Marconi, quando è stato assistito da alcuni passanti, che hanno avvisato il 118.

L’ambulanza trasportato d’urgenza il sacerdote al San Raffaele di Segrate, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, ma è spirato nelle ore successive.

Don Roberto Pozzi era nato a Mulazzano, nel Lodigiano, e aveva servito nelle parrocchie di vari paesi della provincia, da Lodi Vecchio a Maleo. Era sacerdote da tre anni. Molti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network nel pomeriggio.

