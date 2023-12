La libertà di parola vince: gli inserzionisti tornano su X

X ha già vinto – Lo scrive sul sociale l’utente Frazad

“Elon Musk ha concluso l’acquisizione di Twitter, ora X, nell’ottobre del 2022. Una volta concluso l’accordo, un gruppo di inserzionisti ha lasciato la piattaforma per paura che i loro marchi venissero influenzati dalle nuove regole sulla “libertà di parola” che X stava cercando implementare. La motivazione era che gli annunci sarebbero stati mostrati accanto a contenuti a cui gli inserzionisti non volevano essere associati e, poiché X ora consentirebbe contenuti più “impropri”, le possibilità di avere un’esperienza pubblicitaria negativa potrebbero aumentare.

Dopo aver abbandonato la piattaforma per alcune settimane, quasi tutti gli inserzionisti sono tornati, anche se con una spesa pubblicitaria inferiore. Tuttavia, all’inizio di quest’anno, X ha fornito indicazioni secondo cui la piattaforma è quasi neutrale in termini di flusso di cassa, meno gli obblighi di debito. Ciò significa che, anche se la piattaforma ha subito perdite in termini di entrate pubblicitarie, l’azienda è vicina all’autosufficienza. In altre parole, non è necessario introdurre denaro esterno nell’azienda per mantenerla in vita, finché la tendenza continua.

Avanzando di qualche mese, dopo i commenti controversi fatti da Elon e lo sforzo di Media Matters per incoraggiare gli inserzionisti a boicottare la piattaforma, gli inserzionisti se ne andarono di nuovo. Tuttavia, proprio come la prima volta, dopo alcune settimane, gli inserzionisti cominciano a tornare. C’è la conferma che Netflix ha ricominciato a spendere soldi pubblicitari sulla piattaforma e, secondo Elon nella sua recente conferenza in Italia, gli inserzionisti stanno iniziando a tornare in massa sulla piattaforma.

Penso che tutto ciò indichi qualcosa di abbastanza chiaro: la finestra di Overton sta iniziando a cambiare e, con essa, un’attività estremamente redditizia per gli inserzionisti.

Per coloro che non la conoscono, la Finestra di Overton è un termine usato per esprimere ciò che è “accettabile” da discutere in un dato periodo di tempo. Se confronti ciò che è accettabile discutere su X oggi con ciò che era accettabile su Twitter prima dell’acquisizione, puoi vedere molto chiaramente che gli argomenti “accettabili” sono molto più diversificati e abbondanti. Ciò significa che la finestra di Overton si è spostata.

Un altro esempio di questo è anche su YouTube. Qualche giorno fa, Mario ha ospitato uno spazio con Elon Musk, Alex Jones, Andrew Tate e altre persone che discutevano della reintegrazione di Alex e di una serie di altri argomenti. La pre-acquisizione di questi argomenti non sarebbe stata ammissibile secondo le precedenti regole di Twitter. La cosa veramente interessante è che, dopo aver reso disponibili questi contenuti modificati su YouTube, YouTube non ha rimosso i contenuti dalla piattaforma e ha consentito la monetizzazione.

Ciò implica che gli inserzionisti stanno ora iniziando a sentirsi a proprio agio nel pubblicizzare contenuti con cui non si sentivano a proprio agio in passato.

Cosa significa questo per X? È abbastanza semplice: la volontà di X di difendere la libertà di parola, anche quando il CEO fa dichiarazioni che causano una temporanea perdita di entrate per l’azienda, sta creando un mercato completamente nuovo per gli inserzionisti che prima non esisteva proprio a causa della riluttanza ad abbracciare la libertà di parola. E poiché l’intero approccio di X è stato quello di sostenere la libertà di parola e accettare le ripercussioni che ne derivano, la piattaforma si è posizionata come il luogo principale per i contenuti che verranno generati secondo questo principio.

Questo stesso contenuto è un mercato a cui gli inserzionisti non hanno avuto accesso in passato a causa della riluttanza delle piattaforme ad abbracciare la libertà di parola e dell’indolenza delle agenzie pubblicitarie nel macchiare i propri marchi con argomenti controversi. Oltre a ciò, è un mercato non sfruttato, che genererà miliardi di visualizzazioni e miliardi di dollari, sia per i creatori che per gli inserzionisti.

Non penso che vedremo un altro boicottaggio da parte degli inserzionisti in futuro a causa di questa dinamica. Ci sono troppi soldi da guadagnare, e ora che la finestra di Overton si è spostata dove il “pubblico” è ora “a suo agio” nell’ascoltare opinioni dissenzienti e controverse, gli inserzionisti inciamperanno su se stessi per fare pubblicità su X a lungo termine.

Secondo me, le persone rispettano l’idea di poter pensare con la propria testa e, poiché questa idea è stata tenuta sotto tono per troppo tempo, ci sarà una valanga di interesse per contenuti che sono specificamente stimolanti e controversi. In definitiva, questo sarà estremamente redditizio per gli inserzionisti grazie al coinvolgimento e all’attenzione che riceverà da parte del pubblico.

Quando Elon acquistò la piattaforma, ho ipotizzato che X avrebbe vinto se avesse potuto rendere redditizia la libertà di parola, e penso che stiamo iniziando a intravedere scorci di questo.”