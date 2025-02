Bologna, sequestrati 172 chili di cocaina: arrestati tre albanesi

Arrestati tre corrieri albanesi grazie alla collaborazione investigativa della squadra mobile di Bologna e Modena

Maxi operazione anti droga, in corso tra Bologna e Modena. Gli agenti della squadra mobile delle due città emiliane hanno sequestrato ben 172 chili di cocaina e arrestato tre corrieri di nazionalità albanese. Si tratta di due ragazzi di Durazzo, fratello e sorella di 28 e 21 anni e di un camionista 43enne di Corobole, tutti indagati per traffico internazionale di stupefacenti.

Nel camion, guidato dal 43enne, e nell’auto dei due fratelli gli agenti hanno trovato ben 172 chili di cocaina. “Se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 25 milioni di euro”, spiegano il dirigente della Squadra Mobile di Bologna, Roberto Pititto, e il collega di Modena, Marco Paternoster. Il carico sarebbe stato destinato a diverse piazze di spaccio dell’Emilia-Romagna, ma anche ad altre parti d’Italia.

L’auto in arrivo dall’Albania, passando per Trieste

L’importante sequestro è stato messo a segno grazie a uno scambio di informazioni tra autorità di polizia italiana e albanese. Il 5 febbraio gli agenti hanno individuato la macchina dei due fratelli, una Renault Captur, a Trieste. I due sono rimasti un giorno nel capoluogo giuliano, dove hanno trascorso la notte, poi hanno incontrato il camionista.

Quanto costano le droghe in città e gli impressionati numeri del consumo

I poliziotti, pedinando costantemente la Renault, sono arrivati fino alla zona industriale di Rubiera. Poco dopo è arrivato un camion e l’autista, con fare circospetto, ha aspettato qualche minuto prima di scendere dal mezzo e consegnare una busta rigida gialla e voluminosa ai due fratelli. All’interno c’erano 15 involucri che contenevano cocaina, per un peso di oltre 16 chili. Molta altra droga è stata trovata nel Tir, nascosta sotto la merce trasportata legalmente.

I panetti erano stati nascosti in un vano ricavato al di sotto di assi in legno e all’interno della stessa copertura. In tutto sono stati trovati altri 145 pacchetti con dentro cocaina, per un totale di altri 156 chili.

I tre cittadini albanesi, su disposizione della Procura di Reggio Emilia, sono stati portati in carcere.

