Covid e feste natalizie, Schillaci: “vaccinarsi”

Aumentano nell’ultima settimana, pur rimanendo sotto il livello di guardia, i ricoveri per Covid negli ospedali e, al contempo, sono in crescita i casi di influenza stagionale. Un ‘mix’ che comincia a preoccupare, anche a fronte della scarsa adesione alla vaccinazione. E per questo, in vista delle feste natalizie quando maggiori saranno le occasioni di aggregazione, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha rinnovato l’invito a vaccinars, soprattutto nel caso di anziani e fragili. ANSA