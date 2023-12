Ma che razza di libertà è questa?

PIAZZA LIBERTA’ – puntata di sabato 16 dicembre 2023

Come ogni sabato, Armando Manocchia ritorna con il suo programma in cui la sostanza è in assoluto preferibile alla forma, come i fatti lo sono rispetto alle parole” e torna, con la forza della ragione, a parlare di libertà.

Lo fa, come sempre, con autorevoli ospiti:

Andrea Morigi – giornalista professionista della redazione esteri del quotidiano Libero.

Alexandre Del Valle – professore di geopolitica all’Ipag business school, saggista, specialista del M.O. e dei rapporti Occidente Russia.

Ani Balian – soprano e rappresentante della Comunità Armena.

Durante la puntata si è cercato di dare risposte a domande come:

– “(…) che razza di libertà è una libertà che impedisce di pensare, parlare, andare controcorrente, ribellarsi, opporsi a chi ci invade o ci imbavaglia?

– Che razza di libertà è una libertà che fa vivere i cittadini nel timore d’essere trattati, anzi processati e condannati come delinquenti?

– Che razza di libertà è una libertà che, oltre ai ragionamenti, vuole censurare i sentimenti e quindi stabilire chi devi amare, chi devi odiare….(…) Una non-liberta’, ti dico. Una beffa, una farsa.” “La forza della ragione”

