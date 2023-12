Oms: aumentare le tasse su alcolici e bevande zuccherate

“A livello globale 2,6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa del consumo di alcol e oltre 8 milioni per una dieta non sana”, questi i dati pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che invita tutti gli Stati ad alzare le tasse su prodotti alcolici e bevande zuccherate come mossa deterrente rispetto ai consumi. Secondo l’Oms, infatti, la maggior parte dei Paesi non “usa le tasse per incentivare comportamenti più sani”.

Ad oggi sono 108 i Paesi che tassano qualche tipologia di bevanda zuccherata. A livello globale, l’accisa rappresenta in media solo il 6,6% del prezzo del prodotto. L’Oms spiega anche che la metà di questi Paesi tassa anche l’acqua, una pratica non raccomandata dall’organizzazione.

Per quanto riguarda gli alcolici, sono 148 gli Stati che applicano tasse a livello nazionale, ma il vino è esente in almeno 22 Paesi, in prevalenza europei.

Sempre a livello mondiale, la tassa sulla marca di birra più venduta si attesta al 17,2%, mentre per quella di superalcolici l’accisa è pari al 26,5%. www.alimentando.info