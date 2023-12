Francia, una 12enne tenta di accoltellare l’insegnante di inglese

RENNES. Una dodicenne ha minacciato con un coltello il suo insegnate di inglese nella scuola di Les Hautes-Ourmes a Rennes, in Francia. Lo ha reso noto la procura di Rennes, spiegando che la ragazza che frequenta la quinta classe è stata disarmata e consegnata alla polizia. L’emittente Bfm Tv spiega che sul caso è stata avviata un’indagine penale. In base alla ricostruzione fornita dai testimoni, la ragazza avrebbe minacciato con un coltello l’insegnante, che sarebbe poi fuggito in corridoio inseguito dalla studentessa.

Come scrive La Stampa, i genitori della ragazza sono stati interrogati dalla polizia. La procura di Rennes sottolinea che la giovane si era recata in classe con «l’apparente intenzione di uccidere il suo insegnante di inglese». Resta ancora da comprendere il motivo di questo attacco, ma Bfm Tv ricostruisce che alcuni giorni fa alla studentessa era stato confiscato lo smartphone in classe qualche giorno fa e che lei era arrabbiata per questo.