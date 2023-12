Scuola, rieducazione “contro il maschilismo” costerà 15 milioni di euro

Il progetto ministeriale “Educare alle relazioni” sarà diretto da Anna Paola Concia, figura di spicco nella lotta per i diritti LGBT

La collaborazione con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, definita “affiatata” da Concia stessa, è stata annunciata durante l’audizione del ministro alla commissione femminicidi. Valditara ha sottolineato l’importanza dell’unità su un tema delicato come questo, indicando che la coordinazione del progetto sarà affidata a tre donne, con Concia in prima linea.

Il ministro Valditara ha chiarito che il progetto non nasce solo in risposta a singoli episodi di violenza, ma come una risposta culturale più ampia contro il maschilismo residuo nella società italiana. Si punta a influenzare la cultura attraverso l’educazione, partendo dalla scuola primaria e includendo l’educazione civica. Il progetto prevede dialoghi attivi tra i ragazzi, con la presenza di docenti formati e retribuiti per stimolare questo confronto.

Con un budget di 15 milioni di euro, l’iniziativa si propone di sradicare la mentalità machista e promuovere il rispetto universale, eliminando ogni forma di discriminazione e violenza, inclusa quella verbale. […]

