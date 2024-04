Vaticano: “Teoria gender pericolosissima”

Resta negativo il giudizio del Vaticano sul cambio di sesso e ferma la condanna per altre pratiche come la maternità surrogata, il suicidio assistito e l’aborto. Lo mette nero su bianco il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede ‘Dignitas infinita’ presieduto dal cardinale Victor Fernandez che ha ottenuto l’ok del Papa, reso noto oggi in Vaticano che presenta anche alcune aperture. Documento che è il frutto di cinque anni di lavoro e include il magistero papale dell’ultimo decennio: dalla guerra alla povertà, dalla violenza sui migranti a quella sulle donne, dall’aborto alla maternità surrogata all’eutanasia, dalla teoria del gender alla violenza digitale.

Cambio di sesso

“Di norma, rischia di minacciare la dignità unica che la persona ha ricevuto fin dal momento del concepimento” anche se “questo non significa escludere la possibilità che una persona affetta da anomalie dei genitali già evidenti alla nascita o che si sviluppino successivamente, possa scegliere di ricevere assistenza medica allo scopo di risolvere tali anomalie – si legge – In questo caso, l’intervento non configurerebbe un cambio di sesso nel senso qui inteso”.

Teoria del gender

Il documento, dopo aver ribadito che nei confronti delle persone omosessuali va evitato “ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza”, denunciando “come contrario alla dignità umana” il fatto che in alcuni luoghi persone “vengano incarcerate, torturate e perfino private del bene della vita unicamente per il proprio orientamento sessuale”, ribadisce le critiche alla teoria del gender, “che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali”.

La Chiesa ricorda che la "vita umana, in tutte le sue componenti, fisiche e spirituali, è un dono di Dio, che va accolto con gratitudine e posto a servizio del bene. Voler disporre di sé, così come prescrive la teoria del gender… non significa altro che cedere all'antichissima tentazione dell'essere umano che si fa Dio". La teoria del gender "vuole negare la più grande possibile tra le differenze esistenti tra gli esseri viventi: quella sessuale". Pertanto sono "da respingere tutti quei tentativi che oscurano il riferimento all'ineliminabile differenza sessuale fra uomo e donna.