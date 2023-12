Scuola, ‘Educazione alle relazioni’: Valditara fa un passo indietro

Dopo le critiche arrivate da Lega e Fratelli d’Italia per la nomina di Anna Paola Concia tra le garanti del progetto ‘Educazione alle relazioni’ nelle scuole, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, decide per il passo indietro.

“Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche – spiega il ministro -, ho deciso di non attivare l’incarico di garanti del progetto ‘Educazione alle relazioni’ a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. Rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate. Il progetto ‘Educare alle relazioni’ andrà avanti senza alcun garante. Nel suo svolgimento concreto si continuerà il dialogo con le associazioni rappresentative dei genitori, dei docenti e degli studenti”, spiega il ministro.

La nomina di Concia tra le garanti del progetto aveva sollevato un polverone nella maggiornaza, con la Lega che parlava di nome “divisivo” e Fratelli d’Italia che chiedeva un ripensamento al ministro.

“Bisogna avere pazienza, domani avranno qualcos’altro su cui vomitare odio”, replicava su X Anna Paola Concia alla critiche piovute sulla sua nomina, prima della decisione del ministro. ADNKRONOS