Sanzioni Russia, G7: restrizioni a import di diamanti

I leader del G7 hanno concordato di limitare le importazioni di diamanti rus- si a partire dal prossimo anno in un inasprimento delle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. E’ quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dopo un incontro virtuale.

“Per rafforzare l’efficacia di queste misure, i membri del G7 che sono i principali importatori di diamanti grezzi, istituiranno un solido meccanismo di verifica e certificazione basato sulla tracciabilità per i diamanti grezzi”, si legge nella dichiarazione. rainews.it