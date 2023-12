Malore in casa, Lorenzo muore a 38 anni

07/12/2023 – Una inaspettata tragedia ha sconvolto l’intera provincia di Macerata. Un malore improvviso, infatti, ha stroncato la vita di Lorenzo Lambertucci a soli 38 anni.

Lorenzo abitava a Caldarola insieme alla moglie Silvia e ai due figlioletti Greta e Mattia. Mercoledì sera, verso l’ora di cena, mentre era a casa ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili tutti i tentativi di soccorso: per Lorenzo non c’è stato niente da fare.

Titolare dell’avviata azienda di informatica Sistema3 con sede a Villa Potenza, Lambertucci era un grande appassionato di natura e fotografia ed è stato fra i fondatori de “L’occhio nascosto dei Sibillini”. Il papà di Lorenzo, Fabio, è conosciutissimo anche per essere stato negli anni scorsi sindaco di Caldarola. […]

www.viverecamerino.it