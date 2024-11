Tivoli, violenza sessuale su 16enne: arrestato bengalese

Ha urlato e ha chiesto aiuto. Un incubo quello vissuto da una minore nella serata di sabato 2 novembre alla stazione ferroviaria di Tivoli. A molestarla un 24enne ubriaco, originario del Bangladesh, che è stato arrestato.

La giovane, italiana, secondo le informazioni raccolte, è stata avvicinata dal ragazzo, un senza dimora, in una parte isolata della sala d’attesa. Poi sono stati dei momenti davvero tremendi per la giovane, che è stata molestata e palpeggiata al seno. Messa alle strette, non avendo alcuna via di scampo, disperata, alla 16enne non è rimasto altro che urlare e chiedere aiuto.

Arrestato un 24enne

Quelle grida hanno catturato l’attenzione sia dei passeggeri che dei dipendenti che lavorano allo scalo ferroviario. Oltre ad aver chiamato il 112, hanno circondato il 24enne, per impedirgli di allontanarsi. Sul posto, così, sono arrivati i carabinieri di Tivoli, che lo hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minorenne.

Ragazza trasportata in ospedale

In evidente stato di choc, la 16enne è stata soccorsa dal personale medico e accompagnata all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Il 24enne, invece, è stato condotto a Rebibbia. La sua posizione è al vaglio della procura di Tivoli.

