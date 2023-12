Renzi: “Meloni dovrà ratificare il MES”

“Nelle prossime ore Giorgia Meloni dovrà ratificare il MES, come aveva sempre negato di voler fare. Faccio un appello: visto che sta cambiando idea per la ventiduesima volta in quattordici mesi, perché, già che c’è, non chiede anche di riaprire i termini per avere il Mes sanitario? Sono soldi che servono per la sanità italiana, anche alla luce dello sciopero di ieri.”

Lo scrive Matteo renzi su X.

