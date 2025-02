Renzi: “Viviamo tempi impazziti, servono politici con visione”

“Finalmente abbiamo un leader in Europa che abbia insieme una visione e un futuro. Macron ha poco futuro, Meloni ha poca visione: Merz sarà il vero capo dell’Europa, con buona pace di chi diceva che Meloni sarebbe stata il ponte con l’America. Credo che purtroppo l’unico ponte la Meloni lo stia costruendo con l’Albania del centro migranti, un ponte pagato caro dai contribuenti a forza di viaggi andata e ritorno”. Lo scrive sulla Enews Matteo Renzi.

“Viviamo tempi impazziti. Cinque anni fa dicevamo di prestare attenzione all’Arabia Saudita e ci prendevano in giro: abbiamo visto oggi che Riad è uno degli attori geopolitici più importanti al mondo. Tre anni fa chiedevamo un inviato speciale europeo per la guerra Ucraina-Russia e non ci hanno ascoltato: oggi l’Europa sembra fuori dai tavoli di negoziazione. Cinque mesi fa proponevamo gli Stati Uniti d’Europa e ci hanno detto che stavamo esagerando: oggi ci accorgiamo che divisi i singoli paesi europei non hanno futuro”.

Lo scrive Matteo Renzi sui social. “Io penso che i politici non possano vivere di slogan ma debbano avere la forza e l’intelligenza di andare oltre il pensierino scritto dagli uffici burocratici e offrire una visione, per l’oggi e per i prossimi anni. È quello che vogliamo continuare a fare, perché oggi come mai servirebbe una sveglia per l’Italia e per l’Europa”. (Adnkronos)