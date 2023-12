Sindaco di Kiev attacca Zelensky: “non si può mentire per sempre”

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha lanciato un attacco al presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al notiziario svizzero 20 Minuten trasmesso sia in Russia che in Ucraina: “La gente si chiede perché non fossimo meglio preparati per questa guerra. Perché Zelensky ha negato fino alla fine che si sarebbe arrivati a questo”, ha detto Klitschko nell’intervista. “C’erano troppe informazioni che non corrispondevano alla realtà”, ha detto il 52enne ex campione mondiale di boxe, accusando il presidente di “errori” e chiedendo onestà riguardo alla reale situazione dell’Ucraina dopo l’invasione russa.

“Zelensky sta pagando per gli errori che ha commesso”, ha affermato Klitschko.”Naturalmente possiamo mentire al nostro popolo e ai nostri partner, ma non si può farlo per sempre”, ha aggiunto, offrendo allo stesso tempo un chiaro appoggio al capo di stato maggiore ucraino, il generale Valery Zaluzhny, che un mese fa era stato criticato per aver detto che la guerra era arrivata ad una situazione di stallo. “Ha detto la verità”, ha dichiarato Klitschko nell’intervista. “A volte le persone non vogliono sentire la verità. Ha spiegato e giustificato qual è la situazione attuale”. (Adnkronos/Dpa/Europa Press)