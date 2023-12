Milano, rapina con coltello: arrestato 16enne egiziano

Lama in pugno per 5 euro. Un ragazzino di 16 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l’accusa di rapina dopo aver aggredito un 20enne con un coltello per portargli via 5 euro. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 20 in viale Sarca, proprio davanti al centro per minori non accompagnati in cui è ospitato il giovane.

Il rapinatore, dopo aver rubato il denaro alla vittima, si è rifugiato nella struttura e ha minacciato un 13enne e una operatrice pretendendo che gli desse delle pasticche di “Lyrica”, un farmaco utilizzato per gli attacchi epilettici che, se assunto insieme all’alcol, è in grado di causare “euforia”. Dopo il rifiuto della donna, il 16enne ha anche danneggiato gli arredi del centro prima di essere bloccato dalla polizia. Arrestato, è stato accompagnato al Cpa del Beccaria. www.milanotoday.it