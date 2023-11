Clima, Meloni a Dubai per la Cop28

DUBAI, 30 NOV – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata all’aeroporto Al Maktoum di Dubai per partecipare ai lavori della Cop28. Ad accoglierla l’ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara. Per Meloni, oltre a diversi incontri bilaterali, sono in agenda tre interventi pubblici. Domani, 1 dicembre (alle 13. 30 ora locale), dopo la foto di famiglia e la cerimonia di apertura del Wolrd Climate Action Summit, la premier parlerà all’evento di alto livello “Transforming Food Systems in the face of Climate Change”. (Trasformare i sistemi alimentari di fronte al cambiamento climatico, ndr)

Durante l’evento verrà adottata, con l’adesione dell’Italia, la “Emirates Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems, and Climate Action” (Dichiarazione degli Emirati sull’agricoltura sostenibile, sui sistemi alimentari resilienti e sull’azione per il clima, ndr). Sempre l’1 dicembre, nel pomeriggio (ore 16.30 locali) ci sarà l’intervento all’evento di alto livello “Global Stocktake – Adaptation” mentre l’intervento nazionale in plenaria è in programma per sabato 2 dicembre alle 11.30. Al summit partecipa anche il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il ministro Gilberto Pichetto Fratin e la sottosegretaria Vannia Gava. (ANSA)