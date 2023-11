Empoli, colpito con una bottiglia e rapinato da due nordafricani

Aggredito e rapinato nei pressi della stazione di Empoli. E’ successo sabato sera, 25 novembre. La segnalazione è partita da alcuni cittadini e sul posto si sono recati il 118 e i carabinieri dell’aliquota radiomobile.

La vittima, un 40enne pakistano residente nell’empolese, ha raccontato di essere stato aggredito da due uomini, descritti come nordafricani, che prima lo avrebbero colpito alla testa con una bottiglia e poi rapinato del portafogli, che conteneva 500 euro in contanti.

L’uomo è stato portato per accertamenti al locale ospedale San Giuseppe, mentre i militari, grazie a testimonianze e immagini delle telecamere, hanno rintracciato un 27enne marocchino, ritenuto uno degli aggressori, arrestato e portato al carcere fiorentino di Sollicciano. La refurtiva non è stata ancora recuperata e sono in corso ulteriori indagini dei carabinieri per identificare il complice. www.firenzetoday.it