Cade un albero a Roma: muore una 81enne

Una donna di 81 anni è morta sul colpo dopo esse stata colpita da un albero che è caduto a Roma. E’ accaduto in via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia e polizia locale. La donna era in compagnia del figlio, rimasto illeso, ma soccorso in stato di shock. A causa del forte vento un altro albero è caduto in zona Eur, ferendo in modo lieve una donna.

In zona Gianicolense, in via precauzionale, il tratto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuare le verifiche sugli altri alberi. Si ipotizza il vento forte possa aver contribuito alla caduta dell’albero.

Albero cade su una bancarella, ferita una donna all’Eur

I vigili del fuoco dell’Eur sono intervenuti in viale Don Pasquino Borghi, in zona Mostacciano, per un albero caduto su una bancarella a causa del forte vento. Una donna, che si trovava vicino al banco, è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata al Gemelli. tgcom24.mediaset.it – foto Ansa