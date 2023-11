Zelensky: ‘rafforzare la nostra difesa aerea’

“Vorrei ringraziare i Paesi che questa settimana hanno annunciato nuovi aiuti per l’Ucraina. Sono grato a Germania, Finlandia e Lituania per i loro nuovi pacchetti di aiuti militari”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Nei prossimi anni l’Estonia amplierà gli investimenti per la sicurezza nella produzione di munizioni, il che è importante – aggiunge -. La Norvegia e il Regno Unito hanno deciso di fornire nuovi pacchetti di aiuti umanitari all’Ucraina e agli ucraini. Sono loro grato. Stiamo preparando nuove iniziative di sicurezza nelle prossime settimane, in particolare per rafforzare la nostra difesa aerea”. (ANSA)