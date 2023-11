UE verso nuove sanzioni “contro la Russia”

Nel corso della riunione dei rappresentanti permanenti presso l’Ue (Coreper), la Commissione europea e il Servizio per l’Azione esterna hanno presentato proposte per ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. Il 12esimo pacchetto di sanzioni è un seguito del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre, che ha concordato “l’ulteriore rafforzamento delle sanzioni attraverso la loro attuazione piena ed effettiva e la prevenzione della loro elusione, in particolare per quanto riguarda i beni ad alto rischio, in stretta cooperazione con i partner e gli alleati”. tgcom24.mediaset.it