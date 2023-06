Mes, Borghi: “denunceremo Gualtieri per infedeltà in affari di stato”

Il senatore Claudio Borghi scrive su Twitter: “L’ex ministro Gualtieri, intervistato a @Mezzorainpiu, ha ammesso di essere stato lui a “chiudere la trattativa” sulla riforma del trattato MES.

Non aveva alcun mandato per farlo e anzi, era stato esplicitamente DIFFIDATO in Parlamento.

Presenterò denuncia per infedeltà in affari di Stato. Reato grave. Punito con reclusione non inferiore a cinque anni

INCOMPETENTE.

LUI aveva chiuso la trattativa del MES?

Quello che io ho sempre denunciato e nessuno ha mai ammesso.

Adesso conferma. Bene.

Dato che il mandato parlamentare che aveva in mano era l’opposto provvederò a depositare denuncia per infedeltà in affari di stato.”

Qui il video della confessione pic.twitter.com/mA23yDwUEV — Mattia Lazzarotto (@Mattia_Lz) June 11, 2023