Monza, albanese getta benzina davanti a procura e tenta di dare fuoco

Monza, 15 nov. – Solo grazie al tempestivo intervento degli agenti delle Volanti della questura di Monza si è evitata la tragedia. Un uomo ha tentato di dare fuoco davanti alla procura della Repubblica di Monza, nella centralissima via Solera. Un gesto estremo quello che ha visto come protagonista un 60enne originario dell’Albania.

Erano da poco passate le 7 di questa mattina, mercoledì 15 novembre, quando un uomo di 60 anni, come riferiscono dalla questura di Monza , dopo aver gettato alcuni litri di liquido infiammabile davanti all’ingresso della Procura di Monza con dei fiammiferi in mano si accingeva a darvi fuoco. L’uomo è stato bloccato e trasferito in questura.

Sul posto gli agenti delle Volanti, della squadra Mobile, Digos, polizia Scientifica stanno svolgendo gli approfondimenti investigativi.