Ravenna, maliano dà fuoco a distributore di benzina

E’ stato arrestato e condotto in carcere per il reato di incendio doloso l’uomo che ha appiccato fuoco a un distributore di benzina a Ravenna

Tutto è accaduto ieri poco prima delle 11, al distributore Coil all’angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli, non distante da via Trieste, nel quartiere della Darsena. Qui un 25enne, originario del Mali e regolare sul territorio nazionale, per ragioni ancora da chiarire ha dato fuoco a del carburante innescando un incendio che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze. Immortalato da un video che si è diffuso rapidamente sui social, il giovane ha prima cosparso la colonnina del bancomat e l’area circostante con del carburante utilizzando proprio una delle pompe del distributore, quindi ha appiccato il fuoco, probabilmente con un accendino, per poi allontanarsi.

Il disastro è stato per fortuna evitato grazie all’intervento del gestore e di alcune persone presenti sul posto che hanno limitato i danni. Contemporaneamente è partita la segnalazione del fatto e sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale di Ravenna, e, a livello precauzionale anche i soccorritori del 118. Il 25enne è stato poi fermato e portato in caserma dai militari per chiarire i motivi del folle gesto. Il giovane attualmente si trova in carcere con l’accusa di incendio doloso.

Il 25enne originario del Mali, che martedì ha scatenato il panico in città dando fuoco al distributore di benzina ‘Coil’ all’angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli, era stato arrestato appena due giorni prima dell’atto incendiario. Il piromane, infatti, domenica era finito in manette con l’accusa di rapina ai danni di un connazionale, anch’egli senza fissa dimora.

Dopo la convalida, però, il 25enne – che già nel 2023 era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso a prendere a calci alcune auto – è tornato libero. La notizia è riportata sul Resto del Carlino in edicola mercoledì. Ieri l’uomo, immortalato da un video, è stato nuovamente arrestato e condotto in carcere per il reato di incendio doloso. www.ravennatoday.it