Milano, filo spinato per difendersi dai nordafricani

Immagini inquietanti che arrivano direttamente da Milano

Immagini mostrate da Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda il lunedì sera su Rete 4. Un video che dimostra il degrado in cui vesa la città. Siamo a Quarto Oggiaro, quartiere che si trova a 7 chilometri dal Duomo, dove i residenti sono costretti a combattere ogni giorno contro una banda di spacciatori nordafricani.

A rendere la vita a Quarto Oggiaro infernale, secondo le testimonianze raccolte dal programma, sarebbe stata l’apertura di un centro d’accoglienza per migranti. “Ci sono stranieri che rubano alle persone anziane, spacciano, fanno casino”, spiega un barista all’inviata di Rete 4.

Ma il fatto più clamoroso è che i residenti, per la paura e per difendersi, hanno posizionato del filo spinato davanti alle loro abitazioni. “Tutte le sere qui c’è una guerra”, spiega un altro uomo. Le immagini sono eloquenti: rifiuti in strada, risse, aggressioni, spaccio, violenze, risse e bottigliate.

Un testimone riferisce di persone armate di coltelli e accette che si introducevano nel suo palazzo, minacciandoli: “I marocchini venivano dentro arrampicandosi”. Dunque, la difesa col filo spinato. Una situazione-limite, a Quarto Oggiaro, dove la legge sembra non esistere. Un quartiere in mano alla malavita, come dimostra il servizio. Un servizio che dovrebbe far riflettere Beppe Sala, il sindaco secondo cui, di fatto, l’emergenza-sicurezza a Milano non esisterebbe.

