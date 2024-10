“Obiettore ti sprangheremo”, femministe contro convegno Federvita a Torino

TORINO, 12 OTT – Presidio questa mattina davanti al collegio San Giuseppe di Torino organizzato dai collettivi femministi, vicini al centro sociale Askatasuna, dove è in programma un convegno di Federvita, sul tema ‘Per una vera tutela sociale della maternità’ Tra gli slogan urlati “Obiettore ti sprangheremo senza fare rumore”. I muri del collegio sono stati imbrattati con scritte contro la Chiesa, Federvita e l’assessore regionale Maurizio Marrone.

Tra queste: “Federvita sottoterra”, “Cloro sul Clero, sassi su Marrone”, “Mi hanno fisicamente impedito di entrare per partecipare al convegno. Questo l’occidente del pensiero unico – racconta Cristina Zaccanti coordinatrice regionale del Popolo della Famiglia – Le giovani sono molto irritate e nella loro fragilità argomentativa ed esistenziale fanno scudo con il loro corpo per evitare l’accesso”.

“Prima i cartelli con i ‘pro vita appesi’, poi le irruzioni in ospedale, ora le minacce sui muri e l’assalto a una scuola paritaria per impedire un convegno: questi sono i frutti avvelenati delle menzogne e delle strumentalizzazioni, lanciate purtroppo anche da chi siede nei banchi delle istituzioni, contro misure che sono semplicemente di tutela sociale della maternità e di aiuto a madri in difficoltà – commenta l’assessore alle politiche sociali Maurizio Marrone – Pd, M5s, Avs condannano almeno le minacce di morte e la violenza privata viste oggi? O vogliono rendersi responsabili di questa spirale di odio?” (ANSA)