PIAZZA LIBERTA’, intervento del Colonnello Fabio Filomeni

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Fabio Filomeni – ufficiale incursore delle Forze Speciali in pensione, scrittore – estratto dalla puntata di domenica 12 novembre 2023

– Conflitto Israele-Hamas – A Gaza c’è una densità di popolzione altissima. Quando manca un’informazione non di parte, è difficile arrivare alla verità, ma per quanto riguada le vittime civili, purtroppo si sa i numeri sono altissimi.



– Prendiamo atto che la controffensiva ucraina è, di fatto, fallita. Inoltre si è aperto anche un altro conflitto in questo momento per cui l’attenzione mediatica si è spostata in Medioriente. Zelensky attualmente si trova isolato da un punto di vista non solo mediatico, ma anche politico.



PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

