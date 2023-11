Peste suina, primo caso in Emilia-Romagna

È stato registrato il primo caso in Emilia-Romagna di peste suina africana dopo i numerosi riscontrati nelle regioni limitrofe e in altre parti del Paese. Un cinghiale selvatico è stato trovato morto nel comune di Ottone (Pc).

La Psa non colpisce l’uomo ma solo i suini selvatici e domestici: l’importanza della prevenzione, anche per evitare ingenti perdite economiche. Sostegno della Regione al comparto suinicolo. agenzianova.com