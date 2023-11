Gb, ex premier David Cameron nominato ministro degli Esteri da Sunak

Clamoroso ritorno al governo per David Cameron.

L’ex premier, travolto nel 2016 dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato (salvo far poi campagna per il no e perdere), è stato designato ministro degli Esteri da Rishi Sunak. Cameron, premier Tory dal 2010 al 2016, è stato parallelamente cooptato d’urgenza nella Camera non elettiva dei Lord: non essendo più in Parlamento (cosa obbligatoria per i membri del governo britannico, ndr) fin dalle sue dimissioni da deputato di 7 anni fa. tgcom24.mediaset.it