Migranti, 600 sbarcati a Lampedusa

Ancora sbarchi a Lampedusa. Sono quasi 600 i migranti approdati ieri sull’isola in 24 ore. Ci sarebbero due dispersi secondo quanto riferito da uno degli ultimi gruppi giunti sull’isola. Sarebbero partiti da Sfax, in Tunisia, consegnando ciascuno ai trafficanti 1.500 dinari. Due uomini sarebbero caduti in acqua da una barca con altre 67 persone prima che fossero soccorsi dalla Guardia costiera e approdassero sull’isola.

Ieri hanno lasciato Lampedusa 266 migranti su un traghetto per Porto Empedocle, tappa provvisoria in attesa di uteriori spostamenti. E nell’hotspot rimangono in 362, tra cui 79 (presunti, ndr) minori non accompagnati, ma nuovi trasferimenti sono previsti in giornata dalla struttura di contrada Imbriacola gestita dalla Croce rossa italiana.

Intanto l’equipaggio della Geo Barents di Medici senza frontiere ha prelevato 81 persone da un ‘gommone in pericolo’ in seguito all’allerta Alarm Phone, con il supporto di Colibri2, l’aereo di Pilotes Volontaires. tg24.sky.it/palermo