Orrore a Madrid, sparano in faccia al fondatore di Vox

di Ferancesca Galici – Grave attentato in Spagna, dove l’ex presidente del Partito Popolare della Catalogna e fondatore di Vox, Alejo Vidal Quadras, si trova ora in gravissime condizioni. L’uomo, di 78 anni, è stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid. L’attentatore è riuscito a fuggire e a far perdere le sue tracce. Vidal Quadrqas stava camminando da solo quando un uomo gli si è avvicinato a volto coperto a una distanza di due metri per poi fare fuoco. L’ex deputato pare sia stato colpito nella zona della mandibola e il proiettile sarebbe riuscito a uscire.

Secondo i servizi di soccorso, l’uomo era cosciente quando è stato trasferito in un ospedale di Madrid mentre la polizia municipale isolava la zona. La polizia sta cercando l’attentatore che, secondo alcune testimonianze, avrebbe sparato mentre si trovava a bordo di una moto con la quale si è poi dato alla fuga. “Condanniamo con fermezza l’attentato di Madrid. Chiedo agli inquirenti di trovare immediatamente il colpevole e speriamo che Aleix Vidal-Quadras recuperi presto”, ha dichiarato il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo.

Il fondatore di Vox è fuori pericolo

Le informazioni al momento sono poche per potrei fare ipotesi e non ci sono nemmeno piste da seguire per una eventuale matrice dell’attentato. L’ex deputato comunque è fuori pericolo, come annunciato dal leader di Vox, Santiago Abascal. La polizia ipotizza che l’operazione sia stata opera di un professionista con l’intenzione di portare a termine un’azione “programmata”.

“Siamo scioccati dalla notizia della sparatoria contro l’ex vicepresidente del Parlamento europeo ed ex collega del gruppo Ppe, Alejo Vidal-Quadras, a Madrid. Speriamo in una pronta guarigione e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici”, scrive su X il presidente del Ppe, l’eurodeputato Manfred Weber.

