PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof Alessandro Bottacci

Il taglio del bosco Chianca di Altavilla Silentina

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Alessandro Bottacci – professore incaricato di conservazione della natura all’università di Camerino – estratto dalla puntata di domenica 5 novembre 2023

Nel Comune di Altavilla Silentina, alle porte del Parco del Cilento (Salerno), tagliano un intero bosco di alberi alti quanto palazzi come fossero cespugli, per vendere legna. A peggiorare il quadro è il fenomeno delle frane, che ci sono già state in quell’area – dicono i residenti – ed il bosco affaccia su delle abitazioni.

E’ questo il modo per conservare la natura? Assolutamente no!



