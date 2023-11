– Il bosco Chianca di Altavilla Silentina

– 5G e inquinamento elettromagnetico

PIAZZA LIBERTA’ puntata di domenica 5 novembre 2023

Il bosco è un ambiente incantevole e ammaliante, quasi magico; un luogo fondamentale per l’ecosistema, ma anche per la sua bellezza intrinseca, pregno di odori e di colori, di luci e ombre, ma evidentemente per la Giunta comunale di Altavilla Silentina, un comune della provincia di Salerno, non è così. O forse sì, ma se ne fregano…

Armando Manocchia, nella prima parte del programma di Piazza Libertà in onda su Byoblu, affronta l’argomento con Antonio Amorosi, giornalista d’inchiesta da cui è partita la vicenda che ha interessato tutta Italia. Nel tempo dell’inganno universale, in cui si parla anche di green, di ambiente, di rischio idrogeologico e inquinamento, in questo Comune si sta distruggendo un bosco di 23 ettari, il polmone verde del Cilento. Il progetto va avanti nonostante vi siano dubbi di legittimità e una protesta da parte dei cittadini.

Il caso specifico è quello del bosco Chianca di Altavilla Silentina in provincia di Salerno. In proposito, ascoltiamo il parere di Giuseppe Stabile, agrometeorologo, e quello di Alessandro Bottacci, professore incaricato di conservazione della natura all’università di Camerino.

Nella seconda parte della trasmissione, Armando Manocchia torna a parlare del 5G e dell’inquinamento elettromagnetico con Silvia Guerini saggista e attivista, esperta di società del controllo, con Andrea Grieco fisico, e matematico, esperto di elettromagnetismo e con Maurizio Martucci giornalista e scrittore.

Si parla della 9^ Commissione del Senato che ha appena approvato un emendamento al Decreto Legge Concorrenza e Mercato 2022 che prevede l’innalzamento dei limiti soglia d’inquinamento elettromagnetico in tutta Italia. La manovra nasce per favorire il 5G e se dovesse andare in porto, nel 2024 si passerà dagli attuali 6 ad almeno 15 V/m, con tutti i rischi annessi e connessi di cui troppa gente non è consapevole.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU

